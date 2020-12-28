HP'den Kişmir'e bir dava daha...

BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir, HP Milletvekili Rogers’ın, “yazdığı bir yazı” nedeniyle kendisi hakkında Başsavcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.
Ardından HP'li Yusuf Avcıoğlunun kendisi ve EL-SEN Başkanı Özkıraç hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.
İşte Kişmir'in tepkisi:
Yetmedi!..— Ali Kismir
Halkın Partisi’nin prenslerinden Yusuf Avcıoğlu da beni ve benimle beraber Kubilay Özkıraç’ı dava etmiş!..
Sanırım HP logosuna ampül ekleme derdinde!..
Hükümetten düşünce boşta galdılar galiba!!!
Sen de gel Yusuf!..
Başka?
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