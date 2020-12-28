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HP'den Kişmir'e bir dava daha...

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HP'den Kişmir'e bir dava daha...
HP'den Kişmir'e bir dava daha...

 BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir, HP Milletvekili Rogers’ın, “yazdığı bir yazı” nedeniyle kendisi hakkında Başsavcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Ardından HP'li Yusuf Avcıoğlunun kendisi ve EL-SEN Başkanı Özkıraç hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

İşte Kişmir'in tepkisi:

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