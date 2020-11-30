HP'den koalisyona yeşil ışık

HP KARARINI VERDİ
Halkın Partisi Parti Meclisi YDP'nin dışardan destek vereceği CTP-HP-TDP-DP 4'lü koalisyon hükümetinin kurulup kurulmayacağına ilişkin karar üretmek için bu akşam toplandı.
Parti Başkan Vekili Yenal Senin'in CTP Başkanı Tufan Erhürman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 5 parti başkanın katıldığı yemekte konuşulanları parti meclisi üyelerine aktardığı ve üyelerin bunun üzerine karar ürettikleri açıklandı.
UZUN TOPLANTI
Lefkoşa'daki Emekliler Cemiyeti'nde toplanan HP PM saat 18.30'da toplandı. Toplantı sonrasında Senin açıklama yapıyor.
Halkın Partisi Parti Meclisi YDP'nin dışardan destek vereceği CTP-HP-TDP-DP 4'lü koalisyon hükümetinin kurulup kurulmayacağına ilişkin karar üretmek için bu akşam toplandı.
YETKİ VERİLDİ
HP Toplantısından sonra Yenal Senin ve heyetine 4'lü koalisyonu oluşturma yetkisi verildi.
Toplantı sonrası açıklama yapan Senin Parti Meclisinin koalisyon için kendilerine yetki verdiğini açıkladı
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