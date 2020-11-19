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HP'den ''Saner görevi iade etsin'' sesleri

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HP'den ''Saner görevi iade etsin'' sesleri
HP'den ''Saner görevi iade etsin'' sesleri

Cumartesi sabah Hükümeti kurma görevi son bulacak olan Saner dün yapılan görüşmelerden de bir sonuç elde edemedi.

DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI

HP ile iki kez görüşen Saner ilerleme sağlayamayınca YDP ve DP ile azınlık hükümeti çalışmalarına hız verdi ancak orada da herhangi bir açılım sağlanamadı.

"Saner görevi devretmeli"

Kudret Özersay'a yakınlığı ile tanınan HP Parti Meclisi üyesi Ali Çırakoğlu da kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Saner'in görevi iade etmesi gerektiğini söyledi.

İşte Çırakoğlu'nun paylaşımı:

 

"UBP kurultayı bitmeden bu suyun bulanıklığı geçmeyecek anlaşılan. Sn. Saner’in bu şartlarda yapması gereken şey bellidir: Görevi iade!"

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