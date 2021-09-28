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HP'den Sayıştay ve Ombudsman'a şikayet!

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Halkın Partisi, Sayıştay’a ve Ombudsman’a Kıb-Tek’in zarara uğratıldığına ilişkin şikayette bulundu. 
HP'den Sayıştay ve Ombudsman'a şikayet!

Halkın Partisi, Sayıştay’a ve Ombudsman’a Kıb-Tek’in zarara uğratıldığına ilişkin şikayette bulundu. Halkın Partisi verdiği dilekçede; Bakanlar Kurulu kararıyla alınan akaryakıtın numunelerinin analiz sonuçlarında limit aşımı tespit edildiği belirtildi. Dilekçede; “İçeriğinde; su miktarı, kalsiyum, çinko, mevcut toplam tortu, kalorifik değer, stabilite ve uyumluluk değerlerinde limit aşımı (off spec) tespit edilmiştir” diyerek ilgili Bakanlar Kurulu kararında atıfta bulunulan Kıb-Tek’in Akaryakıt Temin ve Taşıma Şartnamesine ve TPIC firması ile imzalanan sözleşmeye göre ceza kesintisi uygulanması gerektiğinin altı çizildi. 

 Dilekçede, hesaplanan ceza kesintisi miktarının 237,516.14 USD olduğu belirtilerek söz konusu cezanın kesilmesi için ilgili Kıb-Tek Müdür Yardımcısı tarafından Genel Müdür’e, Kıb-Tek Genel Müdürü tarafından ise Kıb-Tek Yönetim Kurulunun onayına sunulduğu bilgisi paylaşıldı.

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