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HP'den sosyal konut sözü!

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"Gençlerimiz uzun vadede ödeme kolaylığı ile konut edinebilecek’’
HP'den sosyal konut sözü!

Haftasonu Halkın Partisi Bakanları Kudret Özersay, Ayşegül Baybars, Tolga Atakan ve Milletvekillerinden Mesut Genç, Jale Refik Rogers, Erek Çağatay, Gülşah Sanver Manavoğlu gün boyu Karpaz bölgesi köylerinde ziyaretlerde bulundular.

Dipkarpaz halkı ile bir araya gelen Halkın Partisi heyetine, ziyaret sırasında Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da eşlik etti. Dipkarpaz’dan sonra sırasıyla Yenierenköy’ü ve Yeşilköy’ü ziyaret eden Halkın Partisi heyeti bölge halkı ile belediyenin ve bölgenin durumunu değerlendirip soruları cevapladılar. Bölgede istihdam geliştirici girişimlerin artması ve başta turizm olmak üzere sektörel anlamda genişlemelerin önemine değinilirken, gençlerin ev kurmada yaşadıkları sıkıntıların, kırsal kesim arazisi dağıtmak yerine konut edindirme projeleriyle ev sahibi yapılarak aşılacağı belirtildi.

hp2-001.jpgGeçmişte verilen arazilere ev yapmak için para sıkıntısı çeken gençlere, çözümün arazi dağıtmak değil, gençleri ev sahibi edindirmek olduğunun altı çizildi. Konuyla ilgili bilgilendirme yapan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ‘’Biz kırsal kesim arazileri için bir söz vermedik. Çünkü kırsal kesim arazisinin ev sahibi yapmada çözüm olmadığına inanıyoruz. Bugüne kadar adil biçimde verilmeyip, ‘partilerin kendi adamlarına dağıttığı araziler’ şeklinde işleyen düzenin doğru olmadığını hep birlikte görüp yaşadık.

Bizler seçim öncesi kırsal kesim yerine uzun vadeli ödeme kolaylığı ile sosyal konut projeleri sözü verdik. Bununla ilgili de devlete ait toplu konuta uygun arazilerin tespit edilmesiyle ilgili çalışma başlatıldı. Gençlerimiz uzun vadede ödeme kolaylığı ile konut edinebilecek’’ dedi.

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