HP'li Atakan: Yüzyüze olacak denilen okullara gelemeyecek öğretmen ve öğrenciler var.

İşte açıklama;

Saat 22:00 itibariyle hala daha yarın eğitimin nasıl ve hangi koşullarda başlayacağı meçhul. Yüzyüze olacak denilen okullara gelemeyecek öğretmen ve öğrenciler var. Çok mu zor zaten göçen giden eğitimi haftalık değil de aylık planlamak ??