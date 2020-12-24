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HP'li Atakan:“Özersay HP’nin lideridir, genel başkanlık için başka isim düşünmek abestir”

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Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan, geleceği söylenen 800 milyon TL’lik meblağın ne şekilde geleceği, hangi kalemlere aktarılacağı, ülke ekonomisine nasıl katkı sağlayacağı yönünde netleşen bir durum olmadığını söyledi.
HP'li Atakan:“Özersay HP’nin lideridir, genel başkanlık için başka isim düşünmek abestir”

Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan, geleceği söylenen 800 milyon TL’lik meblağın ne şekilde geleceği, hangi kalemlere aktarılacağı, ülke ekonomisine nasıl katkı sağlayacağı yönünde netleşen bir durum olmadığını söyledi. Televizyon programına katılarak soruları yanıtlayan Tolga Atakan, kaynağın aktarılacağı kalemlerin önemine vurgu yaptı. Atakan şöyle konuştu: “Örneğin var olan yol projelerinin tamamlanmasına harcanacaksa, halihazırda ülkemizde faaliyet gösteren Türkiye menşeili firmaların hesabına yatırılacaktır. Bu şekilde küçük ve orta ölçekli işyerlerine direkt katkı sağlanması mümkün değildir. Dolayısıyla bu kalemlerin belirlenmesinin ve planlamanın çok iyi yapılması gerekiyor. Özel sektör çalışanlarının sosyal haklarını koruma noktasında birçok işveren ekonomik sıkıntılardan dolayı bu yükümlülükleri yerine getirmekte zorlanıyor. Geçtiğimiz dönemde bazı sektörlere verilmesi planlanan 1500 TL’lik katkı yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Hükümetlerden bağımsız olarak zaman kaybetmeden, özel sektör çalışanlarına ödenmesi gerekiyor. Gelecek kaynağın bu ve bunun gibi kalemlere aktarılması önemli. Biz de bunun takipçisi olacağız.”

“Klasik söylemler değil ekonomik sıkıntıları giderecek önlemler bekliyoruz”

Yeni hükümetin ciddi bir nisap sorunu olduğuna dikkat çeken HP Milletvekili, sağlık ve ekonomi açısından sıkıntılı bir yıl geçirildiğini ve bunun yansımalarının 2021’de de devam edeceğini, hükümeti zor günlerin beklediğini belirtti. Atakan, “Bilindiği gibi farklı bir hükümet oluşumuna tanık olduk. Atalarımızın bir sözü vardır; taşıma suyla değirmen dönmez. Bu ‘toplama hükümet’ modelinin, adı üstünden azınlık hükümetinin, çok ciddi nisap sıkıntısı var. Bu sıkıntının sinyallerini birinci günden vermeye başladılar. Sağlık ve ekonomi anlamında sıkıntılı bir yılı geride bıraktık. Bu yapı içinde ötelediğimiz ciddi bir ekonomik kayıp var. Özel sektör çalışanları bu dönemden çok olumsuz etkilendi. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ötelenen sıkıntıları 2021’e yansıyacaktır. Hükümeti ve ülkemizin ekonomisini daha da zorlayacak bir döneme giriyoruz. Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın yaptığı açıklamada, özel sektöre, küçük ve orta ölçekli işletmelere, üreticiye, ekonominin çarkını döndüren esas aktörlere yönelik iyileştirici bir müjde göremedim. 13. maaşın ekonomiyi canlandıracağını düşünmekten öte bir şey yapmak lazım. Klasik söylemlerin dışında, iki lokomotif sektör olan turizm ve yükseköğrenimdeki sıkıntıları bir nebze de olsa giderecek önlemlerin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Halkın Partisi olarak olumlu muhalefet görevimizi yerine getireceğiz” diye konuştu.  

 

“Halkın Partisi savunduğu ilkelerden hiç sapmamıştır”

17 Ocak’ta yapılacak kurultayın, Halkın Partisi’nin yeniden yapılanma ve yeniden şekillenme kurultayı olacağını söyleyen Tolga Atakan, partinin içindeki bazı yapısal sorunları çözerek, özeleştirisini yaparak daha güçlü yoluna devam edeceğini, bu süreçte de sorumlu muhalefet anlayışını sürdüreceklerini belirtti: “Halkın Partisi’nin savunduğu ilkeler, kuruluş prensibi noktasında geride bıraktığımız dönemde en ufak bir sapma olmadığı gibi bakanlık görevini yapan arkadaşlarımız da ve vekil arkadaşlarımız da bu ilkeleri savunur ve sonuna kadar korur şekilde davranmışlardır.”

“Özersay HP’nin lideridir, genel başkanlık için başka isim düşünmek abestir”

Sayın Kudret Özersay’ın Halkın Partisi’yle özdeşleşmiş bir isim olduğunu aktaran Tolga Atakan, Özersay’ın Halkın Partisi’nin kurucusu, başkanı ve lideri olduğunun altını çizdi. Atakan, “Bütün bu tanımlamalar varken, genel başkanlık için başka bir kişinin isminin düşünülmesi abestir. Sayın Özersay bu görevi tekrar yüklenecektir. Yalnız değildir. Halkın Partisi de güçlenerek yoluna devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Yaratılan senaryoların doğru olmadığı zaman içinde görüldü”

Halkın Partisi’nin ve Kudret Özersay’ın bir “proje” olduğu iddialarını da yanıtlayan Atakan şu açıklamayı yaptı: “Kudret Özersay ismi etrafında yaratılan birçok senaryo oldu. Hükümet oluşumlarına, bozulmasına bile anlamlar yüklendi. Bunların tek bir tanesinin bile doğru olmadığı zaman içinde görüldü. HP’nin içindeki herkes bu toplumun bir parçasıdır ve toplumu bir adım öteye götürebilmek için ailesinden, işinden feragat etmiş, bunu misyon edinmiş insanlardır. Eğer proje olsaydık farklı bir yapı içinde olurduk. Bu söylentilerin doğru olmadığı ispatlanmıştır.”

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