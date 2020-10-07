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HP'li Bakanlar yazılı istifalarını Başbakan'a halen sunmadı!

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HP'li Bakanlar yazılı istifalarını Başbakan'a halen sunmadı!
HP'li Bakanlar yazılı istifalarını Başbakan'a halen sunmadı!

HP'li Bakanlar yazılı istifalarını Başbakana halen sunmadı!

Dün akşam HP Parti Meclisi'nin hükümetten çekilme kararı almış olmasına rağmen HP'li üç bakanın istifalarını Başbakan Ersin Tatar'a halen  sunmadığı öğrenildi.

UBP-HP koalisyon hükümetinde 7 UBP ve 3 de HP'den bakan bulunuyor

HP'den Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Tolga Atakan kabinede görev  yapıyor.

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