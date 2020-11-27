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HP'li Rogers: “CTP bize somut bir öneri ile gelmedi”

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HP'li Jale Refik Rogers: “CTP bize somut bir öneri ile gelmedi”
HP'li Rogers: “CTP bize somut bir öneri ile gelmedi”

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin açıklanmış olan ilkeleri ile uyumlu olduklarını hatta bu ilkeleri başından beri savunduklarını ancak CTP'nin kendilerine daha somut bir öneri ile gelmediklerini kaydetti. 

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) açıklanmış olan ilkeleri ile uyumlu olduklarını hatta bu ilkeleri başından savunduklarını ancak CTP'nin kendilerine daha somut bir öneri ile gelmediklerini kaydetti. 

“CTP ilkeleri konusunda görüşleriniz nedir?” sorusunu yanıtlayan HP’li Jale Refik Rogers, “Bize ilkeler listesi ile geldiler ve bu ilkeler HP’nin en baştan savunduğu ilkelerdi. Bu ilkelerle gelmiş olmaları bizim için mutluluk vericidir. İlkeler nezdinde olumlu bir görüşme oldu… Erhürman’nın geniş tabanlı hükümet çağrısı da bizle örtüşen bir şeydir ancak CTP bize daha somut bir öneri ile gelmedi. Neticede yetki PM’dedir… Ama ilkeler nezdinde örtüştüğümüzü söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

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