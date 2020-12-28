HP'li Rogers,Kişmir'i yazdığı bir yazıdan kaynaklı savcılığa verdi

BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir, HP Milletvekili Rogers’ın, “yazdığı bir yazı” nedeniyle kendisi hakkında Başsavcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Ali Kişmir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu:

Bugün başsavcılıktan arandım!..

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, yazdığım bir yazı ile ilgili hakkımda suç duyurusunda bulunmuş, onu bana tebliğ edecekler!..

Demem o ki, anasında ne varsa yavrusunda da o olacak dediler ya, bunu ciddiye alıp kendine görev edinenler var!..

Sizin baskıcı zihniyetiniz, bizim de kalemimiz!..

Hade bakalım!!!