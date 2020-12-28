HP'li Rogers,Kişmir'i yazdığı bir yazıdan kaynaklı savcılığa verdi

Ali Kişmir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu:
Bugün başsavcılıktan arandım!..
Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, yazdığım bir yazı ile ilgili hakkımda suç duyurusunda bulunmuş, onu bana tebliğ edecekler!..
Demem o ki, anasında ne varsa yavrusunda da o olacak dediler ya, bunu ciddiye alıp kendine görev edinenler var!..
Sizin baskıcı zihniyetiniz, bizim de kalemimiz!..
Hade bakalım!!!
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