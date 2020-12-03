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HP'li Senin:İdeallerimizi hayata geçirecek zemin oluşamadı.

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HP'li Senin:İdeallerimizi hayata geçirecek zemin oluşamadı.
HP'li Senin:İdeallerimizi hayata geçirecek zemin oluşamadı.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkan Vekili Yenal Senin, 4’lü koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından bir açıklama yaptı...

"3 parti başkanı ile 4’lü bir koalisyon oluşturmak ve ülkemizi sağlıklı şekilde seçime götürmek için yürüttüğümüz görüşmeler maalesef olumlu sonuçlanmamıştır. İdeallerimizi hayata geçirecek, bizi toplumsal hedeflerimize daha çok yaklaştıracak ve halkımıza hizmet etmeye imkan sağlayacak zemin oluşamadı. Sürece katkı sağlayan tarafların tıpkı bizim yaptığımız gibi samimi bir çaba sarf ettiğine inanıyorum. Elbette ülkemiz için kendi doğrularımız ışığında çalışmaya devam edeceğiz. Bu süre zarfında başta hükümeti kurma görevini alan Sn. Tufan Erhürman’a ve diğer parti başkanlarına teşekkürü bir borç bilirim."


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