HP'li vekilden UBP ile koalisyon cevabı: ''Ülkemizin menfaatine ise neden olmasın''

“UBP ile koalisyon olabilir mi yeniden?” sorusuna yanıtla HP milletvekili Hasan Topal, “yalnızca ölüme çare yoktur. Ülkemizin menfaatine ise neden olmasın” yanıtını verdi.

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) kurultay süreci devam ederken gözler önümüzdeki hafta parlamento içerisinden şekillenebilecek yeni hükümet senaryolarında…

“UBP ile koalisyon olabilir mi yeniden?” sorusuna yanıtla HP milletvekili Hasan Topal, “yalnızca ölüme çare yoktur. Ülkemizin menfaatine ise neden olmasın” yanıtını verdi.

“60’LARDAN İTİBAREN PEK ÇOK SİYASAL KRİZ YAŞADIK, BUNU DA ATLATIRIZ"

BRT ekranlarında konuşan Hasan Topal, “Her şeye çare vardır. Bir tek ölüme çare yoktur. Mecliste bir formül bulunacaktır. 60’lardan itibaren pek çok siyasal kriz yaşadık. Bunu da atlatacağız… Kıbrıs Türk toplumu Kızılay yardımına muhtaç olduğu günlerde bile badireleri atlatmıştır...” diye konuştu.

“KENDİ ARAMIZDA TARTIŞIYORUZ”

“Peki, aracılar var mı?” sorusuna ise Hasan Topal, “Hayır yok. Kendi aramızda tartışıyoruz. Günün sonunda parti organları karar verecek. Çare vardır Çözüm de vardır. Parlamentodan hükümet çıkacak. Ülkenin yararına olan her şeye sıcak bakarım. Ülkemizin menfaatine ise neden olmasın.” dedi.