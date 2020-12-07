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HP'Lİ vekillerden açıklamalar.. İşte detaylar... İstifa ettiler...

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Üç vekil ortak açıklama yapacak Halkın partisi’nin son günlerde en çok tartışılan üç milletvekili, az önce kamuoyuna basın açıklaması yapılacağını duyurdu.
HP'Lİ vekillerden açıklamalar.. İşte detaylar... İstifa ettiler...

Üç vekil ortak açıklama yapacak Halkın partisi’nin son günlerde en çok tartışılan üç milletvekili, az önce kamuoyuna basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç’in, basın toplantısında istifa açıklayacakları ve üçlü koalisyon hükümetine dışarıdan destek vermek istedikleri uzun süredir konuşuluyordu

İşte Basın toplantısıdan satır başları;

Basın açıklamasını İskele Milltevekili Mesut Genç yapıyor...

 

İşte  satır başları;

Ülke 2 aydır hükümetsiz durumdadır.

HP hükümet kruurlmasına yönelik adım atmamıştır.

Bu noktada erken seçime gitmesi ülkeyi kaosa sürükler...

Firmalar ve Beleidyeler batar...

Cumhuriyet Meclisi 6 aydır çalışmıyor. 2 aydan fazla hükümet yoktur.

Ülkede ivedi şekilde hükümete ihtiyacı vardır.

3 vekil olarak yasama faaliyetlerine katılacağız. 

İstifa ettiklerini açıkladılar...

 

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