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Hrant Dink 10’uncu ölüm yıldönümünde anılıyor

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Hrant Dink 10’uncu ölüm yıldönümünde anılıyor
‘Hrant’ın Arkadaşları,’ 10 yıldır olduğu gibi herkesi 19 Ocak’ta saat 14.30’da Agos’un önüne çağırdı. Hrant Dink için birçok yerde anma düzenlenecek.

Ankara

Agos’ta yer alan habere göre Ankara’da, ‘Ankara Hrant Anma İnisiyatifi’nin çağrısıyla düzenlenecek programda saat 15.00’te Yüksel Caddesi’nde buluşulacak. Ardından saat 18.00’de yine Yüksel Caddesi’nde bir basın açıklaması yapılacak. Dink anmasının ardından Ankara’daki AKA-Der binasında, ‘Kırlangıcın Yuvası’ belgeselinin gösterimi yapılacak. Ardından Mehmet Özer’in şiir dinletisi ve Tersname grubunun Ermenice ezgilerden oluşan bir konseri olacak.

Almanya

Almanya’da Berlin’deki Maxim Gorki Tiyatrosu’nda 19 Ocak’ta ‘Hrant Dink’i Anmak ve Anlamak’ başlıklı bir gece düzenlenecek. Anma gecesinde, Can Dündar’ın, Hrant Dink’in yazılarından derlediği metinler, Arsinée Khanjian’ın sahne tasarımı ve Hakan Savaş Mican rejisiyle performatif bir okuma olarak sunulacak. Okumanın ardından Collectif Medz Bazar grubunun bir konseri olacak.

19.30’da başlayacak okuma etkinliğinin yanısıra, aynı mekanda iki etkinlik daha düzenlenecek. Miraz Bezar’ın, Hrant Dink ile katilini kurgusal bir diyalogda karşılaştıran ‘Yansımalar’ adlı kısa sahne uyarlaması Studio Я’da (Saat 19.00, 20.30 ve 22.30), gazeteci ve belgesel sinema yönetmeni Osman Okkan’ın ‘Hrant Dink Cinayet Dosyası – Türkiye’de Ermeniler’ adlı belgeseli Lichtsaal’de (Saat 18.00) izlenebilecek.

Fransa

Paris’te ‘La Peniche Anako’ isimli mekanda düzenlenecek etkinliğe Prof. Ronald Grigor Suny ve Prof. Hamit Bozarslan katılacak. Selin Altıparmak ve Rostom Hanedanian’ın okuma etkinliğinin ardından Yeghso, İlker Çakal, Mahmut Demir, Ela Nuroğlu, Ruşen Ozan Filiztek ve Shushan Kerovpyan bir müzik dinletisi sunacak. 17 Ocak’ta, Saat 20.30’da başlayacak etkinlik ücretsiz olacak.

Lyon’daki anma etkinliği kentteki ‘Hrant Dink Sokağı’nda saat 11.00’de başlayacak.

Güney Fransadaki Bouc-Bel-Air kentinde düzenlenen anma etkinliği, Avenuede de Chaboudsda bulunan Rond-point Hrant Dinkde (Hrant Dink Kavşağı) saat 11.00de başlayacak.

Kanada

22 Ocak’ta Kanada’nın Toronto şehrindeki Ermeni Toplum Merkezi’nde ‘Tribute to Hrant Dink’ (Hrant Dink Anısına) başlıklı bir etkinlik düzenlenecek. Saat 20.00’de başlayacak anma etkinliğinde Almanya Yeşiller Partisi’nin eş başkanı ve Almanya parlamentosunda geçen ‘Ermeni soykırımı’ tasarısının hazırlanmasında önemli rol üstlenmiş Cem Özdemir konuşmacı olacak.

Ottawa’da  Türk ve Kürt bireyler arasında diyalog amacıyla 2007’de kurulan Voices in Dialogue (ViD) inisiyatifi, 21 Ocak’ta Dink’in ölüm yıldönümü anısına ‘ifade özgürlüğü ve barışın inşası’ başlıklı bir açık ders düzenlenecek.

İngiltere

Kensington’da yapılacak ‘Hrant Dink’in Sesleri’ isimli etkinlikte Tuba Çandar’ın ‘Hrant’ isimli biyografisinden, Dink’in yaşamından pasajlar okunacak. Yanısıra Aygül Erce, Olcay Bayır, Anais Heghoyan, Aris Nadirian ve Djanan Turan gibi Ermenistan, Türkiye ve İngiltere’den müzisyenler bir dinleti sunacak. Etkinlik 19 Ocak’ta, saat 19.30’da başlayacak.

Avusturya

Viyanada Vor der Operin önünde düzenlenecek anmada, Hrant Dink ve baskı altındaki tüm gazeteciler için adalet talep edileceği belirtiliyor. Anma 18.00de başlayacak.

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