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Hrant Dink, Agos Gazetesi Önünde Anıldı

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Uğradığı silahlı saldırı sonucu 14 yıl önce hayatını kaybeden Hrant Dink için çalıştığı Agos gazetesi önünde anma töreni düzenlendi.
Hrant Dink, Agos Gazetesi Önünde Anıldı

Uğradığı silahlı saldırı sonucu 14 yıl önce hayatını kaybeden Hrant Dink için çalıştığı Agos gazetesi önünde anma töreni düzenlendi.

Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki eski Agos gazetesinin önünde düzenlenen anma törenine eşi Rakel Dink, çocukları, bazı milletvekilleri ve arkadaşları katıldı.

Katılımcılar Dink'in öldürüldüğü noktaya kırmızı karanfil, mum ve nar bıraktı. Törende "Sarı Gelin" türküsü, Türkçe ve Ermenice olarak çalınırken binaya Dink'in iki fotoğrafı asıldı. Anma törenine katılanlar çeşitli sloganlar attı. 

Dink'in öldürüldüğü saat olan 15.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Her yıl yapılan törenlerde olduğu gibi Hrant Dink'in sesinden konuşması dinletildi.

Anma töreninde konuşan Rakel Dink, davanın 14 yıldır sürdüğünü ve çözülemediğini belirterek, "Maalesef gururdan, yalandan geçilmiyor. İnsan öldürenler, düzenbazlar, kötülükten zevk alanlar çoğaldıkça çoğalıyor ve maalesef ayırımcı zihniyet, çekişmeler, düşmanlık ve yalancılık soluyarak beslenip, semizleniyor. Ülkemiz için yas tutsak yeridir." diye konuştu.

Öte yandan anma töreni "www.hranticinadaleticin.org" internet adresinden canlı yayınlandı. 

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