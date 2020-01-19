Hrant Dink Ankara'da anıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink katledilişinin 13’üncü yılında Ankara’da köşe yazarlığı yaptığı Birgün gazetesinin önünde anıldı. “Faşizme İnat Kardeşimsin Hrant” dövizleri taşıyan anmaya katılanlar, aynı sloganı attı. Dink’in öldürülmesinin ardından sorumluların ortaya çıkarılmadığını belirten Birgün Genel Koordinatörü Yaşar Aydın yaptığı konuşmada, “Her geçen gün, her geçen dakika her yeni mahkeme Hrant’ın katledilişini daha derin bir kuyuya hapsetmeye çalışıyor” dedi.

‘DEVLETİN İZNİ VE GÖZETİMİ DAHİLİNDE KATLİAM GERÇEKLEŞTİ’

“Hrant Dink bir organizasyon tarafından öldürüldü” ifadelerini kullanan gazeteci Yaşar Aydın’ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar oldu:

AKP HÜKÜMETİNİN İÇİNDE OLDUĞU OPERASYONLA GERÇEKLEŞTİ: Biz biliyoruz. 13 yıldır adalet arayanlar, gerçeğin peşinden koşanlar biliyor. Hrant bir organizasyon tarafından öldürüldü. Bir tarafında vali, bir tarafında faşist tetikçiler, bir tarafında istihbarat. Elbette devletin bilgisi, izni ve gözetimi dahilinde katliam gerçekleşti. Sadece üç ismi yargıya teslim edip ‘Suçlu bunlar’ dediler. Arkadaşları bugün 15.00’de İstanbul’da bir araya gelerek “Biz bu utançtan kurtulabiliriz” diyecek. Hrant’ın katledilişi Türkiye için, bizim için bir utanç meselesi. Sadece barış isteyen, kardeşlik isteyen, eşitlik isteyen ve bunu her platformda ifade eden Malatyalı bir sosyalist, bir gazeteci herkesin gözü önünde arkadan gelinerek katledildi. İstanbul Valisi’nin, İstanbul Emniyeti’nin, Trabzon Emniyeti’nin ve aslında bizzat AKP hükümetinin içinde olduğu bir operasyonla bu gerçekleşti. Suçluyu bulacağız dediler mahkeme kurdular. İş ne zaman siyasal iktidarın kendisine doğru geldi işi örtmeye çalıştılar.

KATİLLERİ ARAYIŞIMIZ SÜRECEK: Hrant’ın mahkemelerinde okullarda sokaklarda iş yerlerinde gazetelerde direnmeye anlamaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Yaşanan katliamın unutulmaması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Her platformda gerçek katilleri arayışımız sürecek, ki bir daha Hrant gibi dostlarımız, yoldaşlarımız sokak ortasında eli kanlı faşistler tarafından katledilmesin. Orta oyununa dönen Hrant’ın mahkemelerini terk etmeyeceğiz. Her şeye rağmen gerçek katillerin bulunması için çabamızı göstereceğiz.