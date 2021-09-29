Hrant Dink cinayeti davasında yeni gelişme

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada bazı sanık avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, firari sanıklar Zekeriya Öz ile Ekrem Dumanlı’nın kaçak sayılma şartları oluştuğunu ve bu nedenle celse arasında mal varlıklarına el konulduğunu kaydetti.

Duruşmaya katılmayarak mazeret dilekçesi sunan avukatların, mazeretini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Aynı dava kapsamında, firari sanıklar Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartun, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar’ın kaçak sayılmalarına ve kaçak sayılan sanıkların menkul ve gayri menkullerine el konulmasına karar verilmişti. (DHA)