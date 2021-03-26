Hrant Dink davasında karar çıktı!

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Grant Dink'in Ögün Samast tarafından 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada karar açıklandı. Açıklanan kararda Ercan Gün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
CERRAH'IN DAVASI DÜŞÜRÜLDÜ
Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkında açılan, "kamu görevlisinin görevini ihmal" suçunun zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verildi.
GÜLEN'İN DOSYASI AYRILDI
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski Ergenekon savcısı firari sanık Zekeriya Öz'ün dosyasının ayrılmasına karar verildi. Ercan Gün'e silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.
Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, "ihmalli davranışla ölüme neden olma" ve "resmi belgeyi yok etme" suçlarından beraat etti. Altay hakkında açılan "kamu görevlisinin görevini ihmal" suçunun zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verildi.
Dönemin İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, "öldürmenin ihmalli davranışla işlenmesi" suçundan beraat etti. Dinç'in "kamu görevlisinin görevini ihmal" suçundan işe davanın düşmesine karar verildi. Hrant Dink cinayeti davasının tutuklu sanığı eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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