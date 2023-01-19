Hrant Dink, katledilişinin 16. yıl dönümünde anılacak

Sabiha Gökçen'in Ermeni olabileceğine yönelik yaptığı bir haberden sonra hedef haline getirilmeye başlanan, dil uzmanlarının bile, "hakaret" olmadığını söylediği bir yazısından sonra, "Türklüğe hakaret" suçundan hapse mahkûm edilen, bu süreçte aşırı milliyetçi çevrelerin hedefi haline gelen Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin ardından 16 yıl geçti.
Dink, katledilişinin 16. yıl dönümünde, gazetenin eski çalışma ofisinin bulunduğu yerde anılacak.
Hrant Dink Vakfı'ndan yapılan duyuruda, "Hrant Dink, 19 Ocak Perşembe günü saat 15.00'te, 16 yıl önce öldürüldüğü yer olan Agos gazetesinin eski çalışma ofisinin bulunduğu Sebat Apartmanı’nın önünde anılacak" denildi.
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