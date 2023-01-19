  • BIST 5.422,37
  • Altın 1161.154
  • Dolar 18.7953
  • Euro 20.3086
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Hrant Dink, ölümünün 16’ncı yıldönümünde katledildiği yerde anıldı

»
Dink'in öldürüldüğü Sebat Apartmanı'nın önündeki anmasında konuşan yönetmen Emin Alper 'Osmanbey kaldırımlarında yatan dostumuzun yarasından hâlâ kan sızıyor' dedi.
Hrant Dink, ölümünün 16’ncı yıldönümünde katledildiği yerde anıldı

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink katledildişinin 16’ıncı yılında Harbiye‘deki Sebat Apartmanı’nın önünde anıldı.

Anmada, çok sayıda vatandaş, Dink’in öldürüldüğü noktaya kırmızı karanfil, mum ve nar bıraktı. Dink’in öldürüldüğü saat olan 15.00’te ise alanda Hrant Dink’in, “Biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var. Var, çünkü kökümüz burada. Ama merak etmeyin bu toprakları alıp gitmek için değil, bu toprakların gidip dibine girmek için” sözleri dinletildi.

Anmaya Dink’in eşi Rakel Dink, kardeşi ve çocuklarının yanı sıra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, milletvekilleri Garo Paylan ve Sezai Temelli ile CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve kalabalık bir vatandaş grubu katıldı.,

Alanda toplananların sık sık “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Hepimiz hrantız hepimiz Ermeniyiz”, “Katilleri koruyan cinayete ortaktır” sloganları attığı anma, Hrant’ın Arkadaşları‘ndan Bülent Aydın‘ın açılış konuşmasıyla başladı.

Ardından Afganistan‘daki cinsiyet ayrımcılığına son vermek yaptığı çalışmalarla 14. Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nü alan insan hakları aktivisti Shaharzad Akbar‘ın mesajı Feride Eralp tarafından okundu.

Çiğdem Mater’den mesaj

Gezi Parkı Davası‘ndan tutuklu sinemacı Çiğdem Mater‘in mesajını ise Kobani davasından tutuklu bulunduğu cezaevinden yakın bir tarihte çıkan Bircan Yorulmaz okudu:

“Son iki yıldır sizlerler beraber olamadım, ama biliyorum ben ve benim gibi o meydanda olamayan tüm arkadaşların sesi o meydanda yankılandı. Özgürlükleri elinden alınan tüm Hrant’ın arkadaşlarıyla Selahattin, Osman, Gültan, Sebahat ile o meydanda olacağız, ‘Buradayız ahparig’ diyeceğiz.”

Emin Alper: Dink 16 yıldır bu kaldırımda yatıyor

16. yılın anma konuşmasını ise yönetmen Emin Alper yaptı. Alper şunları söyledi:

“Bugün tam 16 sene oldu. Yine içimiz buruk, yine adaletin tam manasıyla tecelli etmediğine inanarak, o katilleri yaratan karanlığın hiç dağılmadığını, belki de daha da koyulaştığını bilerek yine burada onun gövdesinin ebedi olarak sessizce uzanıp kaldığı kaldırıma toplandık. Osmanbey kaldırımlarında yatan dostumuzun yarasından hâlâ kan sızıyor. İçe doğru birbirine dönmüş iki ayağının arasından incecik akan kan kendisine bir yol arıyor. Bu incecik sızıntı kendi yolunu bulacak ama önce Hrant’ın kanı, Mustafa Suphi ve arkadaşlarının bindirildikleri takadan, Sabahattin Ali‘nin kırık gözlük camından, Musa Anter‘in ak saçlarından, 1915’te Anadolu‘nun her karış toprağından, 38’de Dersim dağlarından, 55’te İstanbul‘un kırık vitrin camlarından, Maraş’tan ve Sivas‘tan sızan kanla buluşacak.

Yıllardır bu topraklarda sadece Ermeni, Rum, Kürt olduğu için, azınlık olduğu için katledilen masumların, sadece eşitlik ve kardeşlik istediği için öldürülen aydınların kanı birbirine kavuşuyor ve kendine akacak bir yol arıyor. Bu yolları görenler ne çok kan akmış diyorlar. Onların sayıları azdı ama kanları çok aktı. Az olmak, bu topraklarda zulüm görmek için hep yeterli bir nedendi…

İnsanlığın hikâyesini değiştirmek zorundayız çünkü biz Hrant’a söz verdik. Sömürüye ayrımcılığa dayanan bu sistemi biz yaratmadık ama bunu değiştirebiliriz. Hrant’a verdiğimiz sözü hatırlamak için buradayız. Tarih yazan kalemleri katillerin ellerinden almak için buradayız.”

Anma Emin Alper’in konuşmasının ardından “Sarı Gelin” türküsüyle sona erdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oğuz, Ankara'da Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Aydın'la Görüştü18 Ocak 2023 Çarşamba 12:33
  • Çavuşoğlu: “ABD'nin bir denge politikası vardı. Kıbrıs'ta da Türk ve Rum kesimleri arasındaki denge bozulmaya başladı”17 Ocak 2023 Salı 18:43
  • Bakan Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile görüştü17 Ocak 2023 Salı 15:43
  • Ali İsmail Korkmaz davasında sanık polise yedi ay 15 günlük ‘ceza’17 Ocak 2023 Salı 14:32
  • Devlet Bahçeli: Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim17 Ocak 2023 Salı 11:42
  • Nebati’den ekonomi yorumu: Başarı hikayesi yazdık16 Ocak 2023 Pazartesi 13:52
  • Yük gemisi karaya oturdu! İstanbul Boğazı ulaşıma kapandı16 Ocak 2023 Pazartesi 12:35
  • Oktay, özgürlük mücadelesi lideri Fazıl Küçük'ü andı!15 Ocak 2023 Pazar 18:06
  • İsveçli profesörden Türk öğrenciye ‘NATO’ bahaneli ayrımcılık14 Ocak 2023 Cumartesi 21:48
  • Miçotakis’in Batı Trakya ziyaretine tepki14 Ocak 2023 Cumartesi 19:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti