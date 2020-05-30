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Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen kişi Konya'da yakalandı

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Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen kişi Konya'da yakalandı
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen kişi Konya'da yakalandı

Hrant Dink Vakfı'na e-posta ile tehdit mesajı gönderen H.A, Konya'da evinde yakalandı.

DHA'nın haberine göre evinde arama yapılan H.A'nın cep telefonuna el konuldu ve sorgulanmak üzere İstanbul'a gönderileceği bildirildi.

Şüpheli, Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine "Bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız ya terk edersiniz ya da ölürsünüz bu kadarını söyleyeyim, bu sefer Rakel Dink ve o avukatı ölecek" mesajı göndermişti.

Polis, e-posta'nın Konya'dan gönderildiğini belirledi ve Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne haber verildi.

Ekiplerin H.A'nın evine öğle saatlerinde operasyon düzenledikleri bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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