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Hrant Dink'in katili Ogün Samast yakında tahliye edilebilir

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Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, denetimli serbestlik hükümleri kapsamında 9 ay sonra dışarı çıkabilecek.
Hrant Dink'in katili Ogün Samast yakında tahliye edilebilir

19 Ocak 2007'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren tetikçi Ogün Samast'ın 1 yıl 9 ay hapis cezası kaldı. 

Samast'ın yargılaması örgüt kapsamında değil sıradan bir cinayet olarak yapıldı. Cinayeti işlediğinde yaşı 18’den küçük olması nedeniyle Samast, “tasarlayarak adam öldürmek” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KRT’den Çağdaş Ulus’un haberine göre, infaz yasasıyla Samast bu cezanın 15 yıl 2 ayını yatacaktı. 13 yıl 5 aydır cezaevinde olan Samast'ın 1 yıl 9 ay hapis cezası kaldı.

Son bir yılını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirecek olan Samast, 9 ay sonra dışarı çıkabilecek.

Dink ailesi avukatından açıklama

Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, Samast’ın ayrıca cinayette bağlantısı olan kamu görevlileriyle yargılandığını hatırlattı.

Bakırcıoğlu, "Samast bu davada örgüt üyeliğinden 30 ay hapis cezası aldı. Bu davanın yatarı normalde 22,5 ay. Ancak dosya Yargıtay’da. Bu ceza onanmazsa Samast 9 ay aramızda olacak" açıklamasında bulundu.

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