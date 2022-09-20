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HRC Devlet Daireleri Arası Futbol Turnuvasında 2. hafta programı

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Bu akşam başlıyor
HRC Devlet Daireleri Arası Futbol Turnuvasında 2. hafta programı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında ikinci hafta maçları bu akşam (20 Eylül Salı) başlıyor. Kermiya-Ortaköy bölgesindeki İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuvada bu akşam A Grubu maçları ve yarın akşam da B Grubu maçları oynanacak.

Her hafta Salı ve Çarşamba akşamı 18.00-21.00 saatleri arasında yapılacak karşılaşmalarla gerçekleşecek turnuvada A Grubu’nda Merkezi Cezaevi ile Gelir ve Vergi Dairesi ilk maçlarını kazanmışlardı. Sivil Havacılık Dairesi ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ise ilk maçta berabere kalmışlardı.

B Grubu’nda ise İlköğretim Dairesi, Lefkoşa Polis ile Başbakanlık Devlet Piyangoları takımları ilk maçlarında galip gelmişlerdi.

Turnuvanın 2.hafta maç program şöyle:

 

BUGÜN - 20 Eylül Salı

A GRUBU

18-19

Sivil Havacılık D.

 

 

Merkezi Cezaevi

19-20

Devlet Hastanesi

 

 

KKTC Meclis

20-21

Gelir ve Vergi Dairesi

 

 

Eğitim Ortak Hizmetler D.

     

YARIN - 21 Eylül Çarşamba

B GRUBU

19-20

Lefkoşa Polis

 

 

Tarım Bakanlığı

20-21

İlk Öğretim Dairesi

 

 

Din İşleri

 

 

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