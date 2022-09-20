HRC Devlet Daireleri Arası Futbol Turnuvasında 2. hafta programı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında ikinci hafta maçları bu akşam (20 Eylül Salı) başlıyor. Kermiya-Ortaköy bölgesindeki İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuvada bu akşam A Grubu maçları ve yarın akşam da B Grubu maçları oynanacak.
Her hafta Salı ve Çarşamba akşamı 18.00-21.00 saatleri arasında yapılacak karşılaşmalarla gerçekleşecek turnuvada A Grubu’nda Merkezi Cezaevi ile Gelir ve Vergi Dairesi ilk maçlarını kazanmışlardı. Sivil Havacılık Dairesi ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ise ilk maçta berabere kalmışlardı.
B Grubu’nda ise İlköğretim Dairesi, Lefkoşa Polis ile Başbakanlık Devlet Piyangoları takımları ilk maçlarında galip gelmişlerdi.
Turnuvanın 2.hafta maç program şöyle:
BUGÜN - 20 Eylül Salı
A GRUBU
18-19
Sivil Havacılık D.
Merkezi Cezaevi
19-20
Devlet Hastanesi
KKTC Meclis
20-21
Gelir ve Vergi Dairesi
Eğitim Ortak Hizmetler D.
YARIN - 21 Eylül Çarşamba
B GRUBU
19-20
Lefkoşa Polis
Tarım Bakanlığı
20-21
İlk Öğretim Dairesi
Din İşleri
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