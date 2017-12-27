  • BIST 112.029
  • Altın 157,959
  • Dolar 3,8235
  • Euro 4,5489
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Hrisostomos “yobazlık yapmak, sevgi yerine kin ilan etmekle” suçlanıyor

»
Hrisostomos “yobazlık yapmak, sevgi yerine kin ilan etmekle” suçlanıyor
Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Noel nedeniyle bütün kiliselerde okutulan genelgesinde “yobazlık yapmak, sevgi yerine kin ilan etmekle” suçlanıyor.

Haravgi’nin “Başpiskoposun Yobaz Mesajı” başlığıyla manşete çektiği, diğer gazetelerin de yer verdiği habere göre II. Hrisostomos, genelgesinde Kıbrıs müzakerelerine karşı olduğunu yineledi ve diğer şeyler yanında, “mültecilerin Güney’e, Rumların milli ve kültürel kimliğini değiştirmek üzere Türkiye tarafından gönderildiğini” iddia etti.

II. Hrisostomos genelgesinde “Ankara’nın değişmez hedefi Kıbrıs’ın tamamını almak ve Türkleştirmektir” iddiası yanında özetle şunları da öne sürdü:

“Bugüne kadar yapıldığı şekliyle toplumlararası müzakereler, bize tamiri mümkün olmayacak sonuçlar doğuracak yeni tavizler vermeye devam etmemiz için Türkiye’nin dayattığı projeydi. Mülteciler Kıbrıs’a Türkiye tarafından gönderiliyor.  Mülteciler sadece bol keseden verdiğimiz yüksek ödenek için gelmiyor, milli ve kültürel kimliğimizi değiştirmeleri için gönderiliyor.”

II. Hrisostomos’u bu Noel genelgesi nedeninde de “kin ilan etmek ve yobazlıkla” suçlayan AKEL “herkese ve II. Hrisostomos’a aşırı ve bölücü siyasi görüşlerin cezai suç olduğunu hatırlatırız” vurgusunu yaptı.

II. Hrisostomos’un “tahrikkar sözlerinin  Kilise’ye de Hristiyan değerlerine de Rum toplumuna da hakaret olduğu” görüşünü ortaya koyan AKEL “Başpiskopos’un birçok kez yaptığı açıklamalar karşısında susmak suç ortaklığıdır. O’nun sözlerini olduğu gibi aktaran devlet televizyonu (RİK) da, müsamaha göstererek eleştirmeye cesaret etmeyen Başkan Anastasiadis de hükümeti de diğer bütün siyasiler de sorumludur” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Anastasiadis: “İstediğimiz çözümün sınırları belirlidir”21 Aralık 2017 Perşembe 15:51
  • Güney’de Noel yortusu ve seçimler nedeniyle cezaevinden tahliyeler20 Aralık 2017 Çarşamba 12:36
  • Anastasiadis: “Diyaloğa hazırım”18 Aralık 2017 Pazartesi 14:27
  • Güney Lefkoşa’da şiddetli patlama!18 Aralık 2017 Pazartesi 14:25
  • Mavroyannis’den ‘iki devletli çözüm’ değerlendirmesi17 Aralık 2017 Pazar 17:03
  • “BM seçimlerden sonra gelişme olmasını bekliyor”17 Aralık 2017 Pazar 16:41
  • Papadopulos ile Malas “başa baş gidiyor”17 Aralık 2017 Pazar 13:54
  • Kıbrıs (Rum) Bankası ve eski CEO'su piyasa manipülasyonu nedeniyle suçlu bulundu15 Aralık 2017 Cuma 08:11
  • Rum Meclisi Kıbrıslı Türk öğrencilerin bursları konusunda ne karar verdi?14 Aralık 2017 Perşembe 16:09
  • “Kıbrıs Cumhuriyeti” Pasaportu-Kimlikleri konusunda çete iddiası14 Aralık 2017 Perşembe 10:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti