Hrisostomos’tan seçilecek başkana mesaj

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, 2018 yılında Güney Kıbrıs’ta yapılacak başkanlık seçimlerinin galibi olacak başkana “Kıbrıs sorununda halkın kabul etmeyeceği tavizlerde bulunmaması” çağrısında bulundu.

Hrisostomos, Kathimerini gazetesinde yer alan söyleşisinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i kastederek “şimdiki başkanın düşüncelerini bildiğini, seçilecek başkana da mesajının, Kıbrıs sorununda, halkın kabul etmeyeceği tavizler vermemesi olduğunu” söyledi.

Türkiye’nin “toprakta yüzde 28 ister gibi görünmesine karşın, Karpaz ve Koruçam’daki bazı bölgelerle birlikte aslında yüzde 32 oranını istediğini, bunun kabul edilemez olduğunu” öne süren Hrisostomos, yeni başkanın Türkiye’ye “yüzde 18’den yüzde 23’e kadar alabilirsiniz, bu size fazlasıyla yeter” mesajı vermesi gerektiğini belirtti.

Hrisostomos, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO), Türkiye’nin herhangi bir müdahalede sağlayacağı yarardan çok zarara uğrayacağını bilecek şekilde donatılması gerektiğini de vurguladı.