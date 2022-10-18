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Hrisostomos’un sağlık durumu kötüleşti

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Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un sağlık durumunun kötüleştiği bildirildi.
Hrisostomos’un sağlık durumu kötüleşti

Rum “Alphanews” haber sitesi, kolon kanserinden muzdarip olan Başpiskopos II. Hrisostomos’un durumunun ağırlaştığını aktardı.

Başpiskopos’un doktoru tarafından bugün yapılan açıklamada, Başpiskopos’un sağlık durumunun kötüleştiği, hastaneye götürülmeyen ve Başpiskoposluktaki odasında tedavisi süren Başpiskopos’un şu an için kendisine sorulan sorulara yanıt verebildiği ve sınırlı sayıda ziyaretçi kabul ettiği ifade edildi.

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