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Hrisostomos'un sağlık durumu 'oldukça kritik'...

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Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un sağlık durumunun oldukça kritik olduğu belirtildi.
Hrisostomos'un sağlık durumu 'oldukça kritik'...

Politis gazetesi, Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın, bir hafta içinde ikinci kez olmak üzere dün Başpiskopos II. Hrisostomos’u ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldığını yazdı.


Gazete, Sağlık Bakanı Hacıpantelas’a, Başpiskopos II. Hrisostomos ziyareti sırasında Güney Kıbrıs’ta bulunan Antakya Patriği İoannis’in de eşlik ettiğini belirtti.

Habere göre Hacıpantelas, Başpiskopos II. Hrisostomos’un kendilerine “güçlü olduğunu ve Antakya Patriği'nin kendisini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini” söyledi.

Antakya Patriği ise açıklamasında Başpiskopos II.Hrisostomos’un sağlık durumu nedeniyle geçtiği bu zor dönemi duyduğu zaman Kıbrıs'a geldiğini belirterek “Başpiskopos bizi anladı, anlıyor, çok konuşmuyor, inancı büyük ve her zaman güçlü bir insandır” şeklinde konuştu.

Gazete, Hrisostomos’un sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada ise durumuna ilişkin “stabil” ifadesinin çıkarılarak "oldukça kritik" ifadesine yer verildiğine dikkati çekti.

Habere göre Başpiskoposlukta tedavi gören II.Hrisostomos, 24 saat doktor gözetiminde tutulmaya devam ediyor.

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