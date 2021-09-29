Hristiyan Birlik partileri seçim sonuçlarının muhasebesini yapıyor

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana seçimlerde en kötü sonucu elde eden Hristiyan Birlik partileri, seçimin ardından parti içinde yenilginin muhasebesini yapıyor ve ortaya çıkan güç mücadelesiyle uğraşıyor.

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana seçimlerde en kötü sonucu elde eden Hristiyan Birlik partileri, seçimin ardından parti içinde yenilginin muhasebesini yapıyor ve ortaya çıkan güç mücadelesiyle uğraşıyor.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Bavyeralı kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) parti grubunun bugün yaptığı grup toplantısında, yeni parti grubu temsilcisi bir yıl yerine altı aylığına seçildi. CDU'lu Ralph Brinkhaus tek adaydı ve göreve tekrar seçildi.

Söder, Scholz'ü tebrik etti

CSU lideri Markus Söder Sosyal Demokrat Parti (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz'ü seçim başarısından ötürü tebrik ederek hükümeti kurma görevini SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'de (FDP) olduğunu kabul ettiğini de göstermiş oldu.

Söder "Çok açık ve net ki Olaf Scholz'ün başbakan olma şansı çok yüksek" diyerek seçim sonucuna saygı duyulması gerektiğini belirtti. CSU lideri seçim sonuçlarının Birlik için "ağır bir yenilgi" olduğunu söyledi.

Yeşiller ve FDP'ye görüşme yapmak için teklifte bulunduklarını kaydeden Söder "SPD en fazla oyu aldığı için top onlarda. Ancak bu gerçekleşmezse biz de her tür görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Laschet koalisyon şansı olduğunda ısrarlı

CDU lideri Armin Laschet ise parti grubu toplantısında hala FDP ve Yeşiller ile bir koalisyon şansı olduğunda ısrar etti. Toplantıya katılanlar Laschet'in "Jamaika'dan bu kadar kolay vazgeçmeyin" dediğini aktardı.

Laschet'in seçim sonuçlarının ağır bir yenilgi olduğunu da kabul ettiği belirtildi. Hristiyan Birlik partileri yüzde 24,1 oy oranı ile tarihlerindeki en düşük oyu aldı. Birlik partileri, 2017 seçimlerine göre 8,9 puanlık oy kaybına uğradı. SPD seçimlerde yüzde 25,7 oranında oy alırken, bir önceki seçimlere göre oy oranını 5 puan artırdı. Seçimlerde Yeşiller yüzde 14,8 ve FDP de yüzde 11,5 oy aldı.

Laschet parti grubu temsilcisi seçimleri sırasında baskı altında kaldı. Ancak meclis grubu liderliği ile görüşerek "koalisyon müzakeleri sürecinde" Brinkhaus'un görevde kalmasını önerdiği belirtildi.

Toplantıya katılanlar Laschet'in seçim kampanyasında hatalar yaptığını kabul ettiğini ve bundan duyduğu pişmanlığı net bir şekilde gösterdiğini ve bundan etkilenenlerden özür dilediğini aktardı. Söder'in milletvekilllerine seçim sürecindeki mücadelelerinden ötürü teşekkür ettiği aktarıldı.

Parti içinden eleştiri

Laschet'e parti içinde de eleştiri yapıldığı bildirildi. CDU'nun güney batı ekonomi kanadından partinin federal ve eyalet bazında "çok hızlı bir içerik ve personel yenilemesine gitmesi ihtiyacı" seslendirildi. Baden-Württemberg Ekonomi Birliği'nden yapılan açıklamada eyalette en kötü ikinci seçim sonucunun alındığı belirtilerek, bunun CDU'nun bir kitle partisi olarak varoluşunu sorguladığı eleştirisi getirildi.

CDU'lu Ekonomi Bakanı Peter Altmaier RTL'ye yaptığı açıklamada Birlik partilerinin hükümet kurma yetkisi almadığını söyledi. CDU Gençlik Örgütü Lideri Tilman Kuban ise "Seçimi kaybettik. Nokta" açıklamasında bulundu.