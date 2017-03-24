Hristiyanların en kutsal mekanı restore edildi

Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nin içinde yer alan kutsal alan restore edildi

Kudüs’te Hristiyanların en mukaddes mekanı Kıyamet Kilisesi’nin içinde bulunan ve Hazreti İsa’nın defnedildikten sonra dirildiğine inandıkları kısım yenilendi.

Yaklaşık 3 milyon avroya mal olan ve Atina Üniversitesi tarafından 9 ayda restore edilen mekanın açılışına, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan, Ürdün İçişleri Bakanı Galib el-Zuabi, Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Mico Ertegün ve çok sayıda Hristiyan din adamı katıldı.

Restorasyon masraflarının 3’te birini dünyaca ünlü Türk müzik adamı ve Atlantic Records şirketinin kurucusu Ahmet Ertegün’ün eşi Mica Ertegün üstlendi.