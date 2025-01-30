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Hristodulidis, 2025 yılı için programını açıkladı!

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, hükümetinin 2025 yılı için hayata geçirmeyi planladığı icraatlarına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.
Hristodulidis, 2025 yılı için programını açıkladı!

Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün düzenlediği basın toplantısında, hükümetinin 2025 yılı hedeflerine ilişkin açıklamada bulunduğunu yazdılar.

Gazete, Hristodulidis’in dünkü açıklamasında 80’den fazla siyasi ve diğer bazı reformlar ile beş temel hedef açıkladığını yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in açıkladığı beş temel hedefin; “etki alanının genişletilmesi ve Kıbrıs sorunu, güvenliğin güçlendirilmesi, reformların hayata geçirilmesi, Kıbrıs’ın sanal dönüşümü ve güçlü bir ekonomi yaratılması” olduğunu aktardı.

Habere göre Hristodulidis 2025 yılı için Kıbrıs sorununa dair hedefinin “müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla hareketlilik yaratmak için uluslararası ilgiyi canlandırmak olduğunu” belirterek, AB-Türkiye ilişkileri ile Kıbrıs sorununun birbirleriyle açıkça ilişkili oldukları iddiasını yineledi.

Güney Kıbrıs’ın güvenliği konusuna da konuşmasında değinen Hristodulidis, “Andreas Papandreu” üssü ve “Evangelos Florakis” deniz üssünün düzeylerinin yükseltilmesi planlarını hatırlatarak “Kıbrıs’ın savunma sistemleri üretim merkezine dönüştürülmesi hedefini” de dile getirdi.

 İki yeni sondaj

Hristodulidis konuşmasında enerji konusuna da değinerek, 2025 yılında “İlektra” ve “Pigasos” yataklarında en az iki sondaj yapılmasının planlandığını ifade etti.

Mısır’a 17 Şubat tarihinde bir ziyaret gerçekleştireceğini de açıklayan Hristodulidis, ziyaret çerçevesinde “Kronos” ve “Afrodit” yataklarındaki doğal gazın ticari açıdan değerlendirilmesi konusunda anlaşmalar imzalanacağını duyurdu.

Hristodulidis konuşmasının devamında ise mülteci sorununun çözümü için atılan ve atılacak adımlar ile ekonominin iyileştirilmesine yönelik planlarına ayrıntılı şekilde değindi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “5 Ayaklı Yol Haritası – 2025’te Ağırlık Kalkınma ve Güvenlikte”.

Alithia: “Geçen Yılkı Başarısızlıklar Bu Yılki Duyurular – Başkan Hristodulidis Geçen Yılki Hedefleri Daha Gerçekleşmemişken Yenilerini Açıkladı”.

Haravgi: “Başkan’dan Etkileşim Şovu Resitaliyle Uçuk Duyurular”.

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