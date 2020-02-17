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Hristodulidis, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı İçin Brüksel’de

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Hristodulidis, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı İçin Brüksel’de
Hristodulidis, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı İçin Brüksel’de

 Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, bugün gerçekleştirilecek AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı çalışmalarına katılmak üzere Brüksel’e gittiği haber verildi.

Hristodulidis’in, uluslararası bir toplantıya katıldığı Münih’ten Brüksel’e geçtiğini yazan Fileleftheros gazetesi, bugün gerçekleştirilecek toplantının ana konusunun Libya’daki durum olduğunu kaydetti.

Toplantıda, Libya konusunun yanı sıra AB-Afrika Birliği ilişkilerinin de ele alınacağını kaydeden gazete, AB dışişleri bakanlarının bir çalışma yemeğinde Hindistan Dışişleri Bakanıyla dış politika, bölgesel güvenlik, iklim değişikliği ve ticaret konularında fikir alışverişinde bulunacaklarını belirtti.

Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AB üye devletleri dışişleri bakanlarının, konseyin başlangıç çalışmaları sırasında, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından dış politikayla ilgili güncel konular hakkında bilgilendirileceği de belirtildi.

Hristodulidis’in Konsey çalışmaları çerçevesinde, İtalya Dışişleri Bakanının inisiyatifiyle gerçekleştirilecek ve Arnavutluk Dışişleri Bakanının da yer alacağı bir çalışma kahvaltısına katılacağını kaydeden gazete, Hristodulidis’in akşam ise Josep Borell’in ev sahipliğini yapacağı bir yemeğe katılacağını ekledi.

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