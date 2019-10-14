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Hristodulidis AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında

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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, bugün ve yarın, Lüksemburg’da yapılacak olan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katılacağı belirtildi.
Hristodulidis AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında

Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katılmasıyla birlikte, ileri sürülen Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki faaliyetlerinin Avrupa’da kınanmasına ilişkin ilk mücadelenin başlayacağını yazdı.

Gazete, ileri sürülen Türkiye’nin “yasa dışı” faaliyetleri konusunun gündeme, Hristodulidis ile AB  Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından, ayrı giriş olarak kaydedildiğini belirtti.  

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