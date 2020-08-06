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Hristodulidis: “Akdeniz'de ABD'den boşalan güç boşluğunu AB doldurmalı”

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Hristodulidis: “Akdeniz'de ABD'den boşalan güç boşluğunu AB doldurmalı”
Hristodulidis: “Akdeniz'de ABD'den boşalan güç boşluğunu AB doldurmalı”

Bölgedeki terörizm ve yasa dışı göç sorunlarıyla mücadelede AB'nin lider olma hususunda başarısız kaldığını belirten Rum bakan, birliğin Akdeniz'deki nüfusunu ve askeri varlığını güçlendirmek için daha somut adımlar atması gerektiğini ifade etti. Hristodulidis, AB'nin bir üyesi olarak Orta Doğu'ya yakınlığından dolayı ülkesinin, birliğin bölgedeki misyonları için bir üs olabileceğini kaydetti.

AP haber ajansına demeç veren bakana göre, bölgede güç boşluğuna yol açan nedenlerden biri de ABD'nin Akdeniz'deki gelişmelere müdahil olmaması. Bu boşluğu AB'nin doldurması gerektiğini ve Brüksel'in de bundan yana olduğunu savunan Hristodulidis, bu isteği hayata geçirmek için konuşmak yerine harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan ayrıca, Doğu Akdeniz'e özel ilgi gösteren bazı devletlere destek sunmak için müzakere halinde olduklarını ancak askeri harekat gibi planların söz konusu olmadığını aktardı.

"TÜRKİYE GÜÇ BOŞLUĞUNDAN FAYDALANIYOR"

Rum bakan, Türkiye'nin bölgede hakimiyet kurma ve İslam dünyasının lideri olma emelleri için Akdeniz'deki güç boşluğundan faydalandığını savundu.

Bakanın buna örnek olarak gösterdiği Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri, AB tarafından kınanmış ve bazı yaptırımlar uygulanmıştı. AB'nin Türkiye ile masaya oturması gerektiğini söyleyen Hristodulidis, "Brüksel'deki bir kesim AB'nin Türkiye'ye, Türkiye'nin AB'ye olan ihtiyacından daha fazla ihtiyacı olduğu düşüncesinde. Bu yanlış bir kanı" yorumunda bulundu.

Ankara ile olan gerginliğin askeri bir çözümü olamayacağını söyleyen Hristodulidis, ancak Güney Kıbrıs'ın "caydırıcı güç" seçeneklerini ciddi şekilde göz önünde bulundurması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bakan, ülkesinin İsrail, Mısır ve Ürdün gibi ülkelerle yaptığı enerji alanındaki iş birliğine katılması için Türkiye'ye açık davette bulunduklarını da belirtti.

Geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için araya girmesini istemişti. Rum bakan bu konuya ilişkinse, "Biz Türkiye ile olan sorunlarımızı çözmek istiyoruz. Şu an Recep Tayyip Erdoğan ile en iyi ilişkisi olan uluslararası liderin Putin olduğunu kabul etmeliyiz" dedi.

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