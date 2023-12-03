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Hristodulidis Ay Demet (Metehan) bölgesini ziyaret etti

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu sabah saatlerinde “Maria’nın Evi” (Neriman’ın evi) yakınlarındaki Ay Demet (Metehan) bölgesine planlı olmayan bir ziyaret gerçekleştirdiği haber verildi.
Hristodulidis Ay Demet (Metehan) bölgesini ziyaret etti

Hristodulidis’in ziyaret esnasında Rum kesimi tarafından alınan önlemlerin uygulanması süreci hakkında bilgi aldığını ve bölge sakini Rumlarla görüştüğünü duyuran “Philenews” haber sitesi, Hristodulidis’e ziyaretinde Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) komutanı yanı sıra Rum İstihbarat Teşkilat (KİP) başkanı ve Ay. Demet Belediye Başkanının da eşlik ettiğini kaydetti.

Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, önceliklerinin insanların kendilerini güvende hissetmesi olduğunu ve buna yönelik çalıştıklarını ifade eden Hristodulidis, bölge sakinlerinin kendilerini güvende hissettiğini duymanın kendisi için çok önemli olduğunu ekledi.

Rum basını, Türk askerinin 27 Kasım'da Ay Demet (Metehan) bölgesinde, ara bölgeye girerek “Marullus’un Evi – Maria’nın Evi” olarak bilinen boş bir evin dışına demir direk üzerine kamera yerleştirdiğini iddia ederken, KKTC Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Metehan kara sınır kapısının batısında bulunan ve “Neriman’ın evi” olarak bilinen boş binanın karşısındaki nöbet mevziilerine projektör ve kamera takmak suretiyle kışkırtıcı faaliyetlerde bulunduğunu duyurarak, bölgedeki huzur ve güvenliğin devamının Rum yönetiminin kışkırtıcı eylemlerini sona erdirmesi ile mümkün olabileceğini vurgulamıştı. 

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