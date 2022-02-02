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Hristodulidis Bakanlığı Dönemindeki Eleştirilere Yanıt Verdi

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Hristodulidis Bakanlığı Dönemindeki Eleştirilere Yanıt Verdi
Hristodulidis Bakanlığı Dönemindeki Eleştirilere Yanıt Verdi

Eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, döneminde dış politikadaki uygulamalarına yönelik eleştirilere yanıt verdi ve EASTMED boru hattı projesine ilişkin açıklamada bulundu.

Alithia gazetesine göre, Hristodulidis, eleştirilerin belli konularda yapılması gerekirken kendisine yöneltilen eleştirilerin belirsiz ve genel olduklarını söyledi. Hristodulidis, kendi bakanlığı dönemde ABD Dışişleri Bakanıyla görüşmeyi başaramadığı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını savundu.

EastMed boru hattı projesine de kısaca değinen Hristodulidis, ABD’nin söz konusu projeye yönelik tutumunun, yeni ABD hükümetinin çevre faktörlerine verdiği önemden kaynaklandığını söyledi.

Hristodulidis, Türkiye’nin söz konusu boru hattına itiraz etmesinin sebebinin ise, hattın, Türkiye’nin hak talep ettiği bölgeden geçmesi olduğunu ifade etti.

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