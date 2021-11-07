Hristodulidis Başkanlık Seçimlerinde Aday Olmaya Hazırlanıyor

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, DİSİ partisinin en nihayetinde alacağı karardan bağımsız olarak, hızla 2023 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine doğru ilerlediği haber verildi.

“Güvenilir kaynaklarına” dayanarak, Hristodulidis’in geçtiğimiz Pazar günü doğum yeri olan Yeroşibu’ya (Baf) gittiğini ve burada kendisini yakından destekleyen kişilerle temaslarda bulunduğunu yazan Haravgi gazetesi, yine “güvenilir kaynaklarına” göre, Hristodulidis’in, bir araya geldiği yaklaşık 20 kadar kişiye, DİSİ partisinin nihai kararından bağımsız olarak, 2023 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını netleştirdiğinin görüldüğünü iletti.

Uzun lafın kısası, Hristodulidis’in ya partinin adayı olacağını ya da olmayacağını yazan gazete, ilk söze DİSİ Başkanının sahip olmasından ötürü, Hristodulidis’in DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve partisiyle karşı karşıya gelmesinin ihtimal dışında olmadığını belirtti.

Öte yandan bütün bunların DİSİ Başkan yardımcısı Haris Georgiadis’in geçtiğimiz gün söylediği şeylerle tam anlamıyla zıt olduğunu kaydeden gazete, Georgiadis’in Hristodulidis’le konuştuğunu ve Hristodulidis’ten “bağımsız adaylığın söz konusu olmadığı konusunda net bir yanıt aldığını” söylediğini ekledi.