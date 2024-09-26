Hristodulidis BM Genel Kurulu’nda konuştu

Nikos Hristodulidis 1974’te Türk askerinin yaptığı müdahalenin Barış Harekatı olarak nitelendirilemeyeceğini iddia etti. Hristodulidis “uluslararası hukukun ala carte olmadığını, yorumunun ihlal edenin kim olduğuna göre değişmeyeceğini” öne sürdü.

Nikos Hristodulidis 1974’te Türk askerinin yaptığı müdahalenin Barış Harekatı olarak nitelendirilemeyeceğini iddia etti. Hristodulidis “uluslararası hukukun ala carte olmadığını, yorumunun ihlal edenin kim olduğuna göre değişmeyeceğini” öne sürdü.

Rum internet gazeteleri Hristodulidis’in BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs sorununun çözüm şekline atıf yaptığı dünkü konuşmasına cevap niteliği taşıdığı yorumuyla aktardı.

Kıbrıs sorununa tek çerçeve içinde sürdürülebilir bir çözüm bulmak için müzakereye hazır olduğunu belirten Hristodulidis, müzakere etmek istediği tek çerçeveyi şu sözlerle tarif etti: “İki bölgeli, iki toplumlu, BM kararlarında belirlendiği gibi siyasi eşitliğe sahip, AB ilke ve değerlerine uyumlu bir devlet.”

Hristodulidis, Rusya’nın Ukrayna işgali başladığında Rum yönetiminin “tarihin doğru tarafında saf tuttuğunu” da söyledi.