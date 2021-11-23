Hristodulidis Brüksel'de

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, AB Genel İşler Konseyi toplantısına katılmak amacıyla Brüksel’de bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi AB Genel İşler Konseyi toplantısı çerçevesinde dışişleri bakanlarının, 16-17 Aralık’taki Avrupa Konseyi zirvesi için hazırlıklara başlayacağını yazdı.

Gazete haberinde AB dışişleri bakanlarının toplantıda ayrıca gelecekteki krizlerin göğüslenmesine yönelik hazırlık ve yeterliliğinin güçlendirilmesi kararlarını benimsemeye çağrılacağını da belirtti.

Habere göre toplantının gündeminde, hukuk devletine ilişkin başlıklar da bulunuyor.

AB Genel İşler Konseyi toplantısında Batı Balkanlar ile ilgili genişleme süreci konusunda da görüş alışverişinde bulunulacak.

Gazete diplomatik bir kaynağa dayanarak, Avrupa Konseyi’nin, katılım müzakerelerinde ilerleme eksikliğine yol açan nedenlere ilişkin olarak Türkiye ile tüm düzeylerdeki ilişkileri yakından takip ettiğini yazdı.

Habere göre aynı kaynak Avrupa Konseyi’nin, bir sonraki zirvedeki sonuç bildirgesinde Türkiye ile ilgili başlığın bulunması niyetinden söz etti.