  • BIST 91.910
  • Altın 215,679
  • Dolar 5,3897
  • Euro 6,1109
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Hristodulidis Brüksel’de temaslarda bulundu

»
Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Brüksel’de bir dizi temasta bulunduğu bildirildi.
Hristodulidis Brüksel’de temaslarda bulundu

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Brüksel’de bir dizi temasta bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Hristodulidis’in Avrupa Genel İşler ve Dışişleri Konseyi toplantılarına katıldığını ve Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile görüştüğünü yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in Melescanu’yla görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini açıkladığını ve görüşmede, iki ülkenin ortak ilgi alanlarına giren konuların yanı sıra, Güney Kıbrıs’ın ulusal çıkarlarını etkileyen konuların ele alındığını kaydetti.

Görüşmede, Türkiye’nin AB’ye üyelik perspektifinin ele alındığını da belirten gazete, Hristodulidis’in mevkidaşından, ülkesinin, Türkiye’ye yükümlülüklerini yerine getirerek, AB’ye daha da yakınlaşması için baskı yapmasını istediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, konsey toplantısında Güney Kıbrıs’ın batı Balkan ülkelerinin AB’ye üyelik perspektifleriyle ilgili tezlerini sunduğunu kaydederek, bölgede istikrarsızlık yaratacak faaliyetlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizdiğini söyledi.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın AB ülkesi olarak Doğu Akdeniz’deki önemli rolüne de işaret etti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Hristodulidis’in Genişlemeden Sorumlu Komiser Johannes Hahn ile görüşerek, ilerleyen zamanlarda da temasta kalmaları konusunda anlaştıklarını yazdı.

Haberde, Hristodulidis’in AB Yüksek Komiseri Federica Mogherini’yle de görüştüğü ve Mogherini’yi, BM’nin atadığı geçici özel danışman Jane Holl Lute ile yaptığı son görüşmeye dair bilgilendirdiği belirtildi.

Gazete, Hristodulidis’in yarın da Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrugalos’la görüşeceğini yazdı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akama’daki örme taş duvarlar Unesco listesinde10 Aralık 2018 Pazartesi 14:55
  • Anastasiadis: Başarısızlığın sorumlusu Ankara09 Aralık 2018 Pazar 16:05
  • Pavlopulos, bugün Güney Kıbrıs’a geliyor09 Aralık 2018 Pazar 15:10
  • Neofitu ve Kasulidis’ten Kıbrıs sorununa çözüm bulunması gerekliliği çağrısı09 Aralık 2018 Pazar 14:20
  • Hristodulidis: “East Med Boru hattı için imzaların 2019’un başlarında atılmasını bekliyoruz”09 Aralık 2018 Pazar 14:15
  • Stefanu Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu09 Aralık 2018 Pazar 14:10
  • Lute gayrı resmi belge sunacak iddiası09 Aralık 2018 Pazar 14:05
  • Loizidu: "Mücadeleme son vermeyeceğim”07 Aralık 2018 Cuma 14:40
  • Hacidimitriyu Çamlıbel’deki manastır konusunda konuştu07 Aralık 2018 Cuma 14:35
  • Hellimin ticari markasının kaybedilmesi konusu gündemden düşmüyor07 Aralık 2018 Cuma 14:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti