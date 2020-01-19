  • BIST 121.475
  • Altın 294,762
  • Dolar 5,8926
  • Euro 6,5369
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Hristodulidis bugün Riyad’da

» »
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, resmi temaslarda bulunmak amacıyla bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gideceği belirtildi.
Hristodulidis bugün Riyad’da

Haravgi gazetesi, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan Al Saud’un daveti üzerine, resmi temaslarda bulunmak amacıyla bugün Riyad’a gideceğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Suudi mevkidaşıyla baş başa bir görüşme gerçekleştirdikten sonra iki ülke heyetleri arasındaki genişletilmiş görüşmelere de katılacak.

Gazete bakanlar arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, Doğu Akdeniz bölgesindeki gelişmeler, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve Orta Doğu’daki durumun ele alınmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis’in, ülkedeki diğer yetkililerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması öngörülüyor15 Ocak 2020 Çarşamba 13:39
  • Menoya’da açlık grevi ve intihar girişimi15 Ocak 2020 Çarşamba 13:36
  • Anastasiadis: “Bölgede barış için gerekeni yapıyoruz”15 Ocak 2020 Çarşamba 12:09
  • ABD için vizenin kaldırılması çabaları15 Ocak 2020 Çarşamba 11:58
  • Sahilde insan kemikleri bulundu15 Ocak 2020 Çarşamba 11:30
  • Güney'de en düşük memur maaşı bin 271 Euro14 Ocak 2020 Salı 15:09
  • Sahte seyahat belgesi sebebiyle tutuklama14 Ocak 2020 Salı 13:32
  • Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında diaspora toplantısı14 Ocak 2020 Salı 12:50
  • Bir Rum üzerinde yüklü miktarda parayla sınır kapısında yakalandı14 Ocak 2020 Salı 12:19
  • Hristos Zannetos Ay. Napa’nın yeni belediye başkanı oldu13 Ocak 2020 Pazartesi 14:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti