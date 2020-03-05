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Hristodulidis Bugün Zagreb’te

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Hristodulidis Bugün Zagreb’te
Hristodulidis Bugün Zagreb’te

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Dışişleri Konseyi olağanüstü toplantısı ile AB Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısına (Gymnich) katılmak amacıyla bugün Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e gidecek. 

Fileleftheros, resmi açıklamaya dayanarak, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, mevcut durum ile AB-Rusya ilişkilerinin ele alınacağı, AB-Türkiye ilişkileri konusunda ise görüş alışverişinde bulunulacağı AB Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısına (Gymnich) katılmak amacıyla Zagreb’e gideceğini belirtti. 

Habere göre Hristodulidis yarın ise, AB-Türkiye ilişkileri ile Suriye’de oluşan durum konularını ele alacak AB Dışişleri Konseyi’nin olağanüstü toplantısına katılacak.

HRİSTODULİDİS ZAGREB ÖNCESİNDE KUZEY MAKEDONYA’DA TEMASLARDA BULUNDU
Fileleftheros’un aynı haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Zagreb öncesinde dün Kuzey Makedonya’da resmi temaslarda bulunduğu belirtildi. 

Hristodulidis’in Kuzey Makedonya’ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini yazan gazete, Hristodulidis’in dün öğleden sonra Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis ile Dimitrov arasındaki görüşmede ikili ilişkiler ve bunun geliştirilmesi yöntemleri, AB-Kuzey Makedonya ilişkileri, Batı Balkanların Avrupa perspektifi, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Orta Doğu, mülteci meselesi, Kıbrıs sorunu ve diğer bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

Hristodulidis temasları çerçevesinde Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Başbakanıo Oliver Spasovski tarafından da kabul edildi. 

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