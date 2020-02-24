  • BIST 114.221
  • Altın 332,612
  • Dolar 6,1448
  • Euro 6,6472
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

Hristodulidis Cenevre’de BM Genel Sekreteri İle Görüşecek

» »
Hristodulidis Cenevre’de BM Genel Sekreteri İle Görüşecek
Hristodulidis Cenevre’de BM Genel Sekreteri İle Görüşecek

 BM İnsan Hakları Konseyi’nin bugün başlayacak olan toplantısına katılmak amacıyla Cenevre’de bulunan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, bugün, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geleceği belirtildi. 
 

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, 24-26 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan BM İnsan Hakları Konseyi’nin 43’üncü toplantısı çerçevesinde bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini yazdılar.
 

Habere göre Hristodulidis, yarın ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.
 

Hristodulidis, Cenevre’de ayrıca BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Mülteci Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Cenevre’deki BM Ofisi Müdürü ve Silahsızlanma Konferansı Genel Sekreteri TatianaValovaya, Uluslararası Mülteci Örgütü Genel Sekreteri Ant NioVitorino İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yousef Al Othaimeen ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü Başkanı Peter Maurer ile bir araya gelecek.
 

Gazete haberinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın da bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini belirtti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa İle İş Birliği Güçlendiriliyor24 Şubat 2020 Pazartesi 11:12
  • Güney Lefkoşa’da cinayet23 Şubat 2020 Pazar 17:23
  • Amerika’dan Üs Hastanesi Bölgesinde Askeri Tesis İnşası22 Şubat 2020 Cumartesi 13:35
  • “Charles De Gaulle” Limasol Limanı’nda22 Şubat 2020 Cumartesi 12:39
  • Anastasiadis’ten AB’ye: “musluğu kapatın”22 Şubat 2020 Cumartesi 11:32
  • Trodos'ta aşırı kar yağışı nedeniyle yollar kapandı21 Şubat 2020 Cuma 18:46
  • Limasol’a Lenin Büstü Dikilmesi İstendi21 Şubat 2020 Cuma 18:37
  • Anastasiadis’in Maraş Önerisi…21 Şubat 2020 Cuma 13:51
  • “Ben Vatandaş” Limasol’a Lenin Büstü Dikmek İstedi21 Şubat 2020 Cuma 13:21
  • Strovolo’da İşlenen Çifte Cinayete 15 Yıl Hapislik21 Şubat 2020 Cuma 12:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti