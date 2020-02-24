Hristodulidis Cenevre’de BM Genel Sekreteri İle Görüşecek

BM İnsan Hakları Konseyi’nin bugün başlayacak olan toplantısına katılmak amacıyla Cenevre’de bulunan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, bugün, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geleceği belirtildi.



Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, 24-26 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan BM İnsan Hakları Konseyi’nin 43’üncü toplantısı çerçevesinde bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini yazdılar.



Habere göre Hristodulidis, yarın ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.



Hristodulidis, Cenevre’de ayrıca BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Mülteci Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Cenevre’deki BM Ofisi Müdürü ve Silahsızlanma Konferansı Genel Sekreteri TatianaValovaya, Uluslararası Mülteci Örgütü Genel Sekreteri Ant NioVitorino İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yousef Al Othaimeen ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü Başkanı Peter Maurer ile bir araya gelecek.



Gazete haberinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın da bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini belirtti.