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Hristodulidis: Çoklu konferans şubat veya martta

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa ilişkin çoklu konferans ile ilgili belirli bir tarihin bulunmadığını belirtti.
Hristodulidis: Çoklu konferans şubat veya martta

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa ilişkin çoklu konferans ile ilgili belirli bir tarihin bulunmadığını belirtti. Hristodulidis, konferansın, muhtemelen şubat veya mart ayında olabileceğini söyledi.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Lakadamya’da kayıplar ve hayatını kaybedenler için yapılan anıtın açılış töreninin ardından gazetecilere açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, Kıbrıs sorununda, çoklu konferansın toplanmasına ilişkin yeni gelişmelerin olup olmadığı şeklindeki soru üzerine, çoklu konferansın toplanması konusunda belirli bir tarihin bulunmadığını, bunun ocak ayı sonundan sonra, muhtemelen şubat veya mart ayında olabileceğinden söz etti.

Hristodulidis, Birleşmiş Milletler’in resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı kısa sohbetin devamı olarak bu görüşmenin, sınır kapılarıyla ilgili görüşmenin gerçekleştirilmesine ilişkin belirli tarihleri BM aracılığıyla geçtiğimiz gün ilettiklerini de söylemesinin mümkün olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, açıklanacak bir şeyin olmadığını ancak görüş yapılmasının, hangi noktada olunduğunun, anlaşmazlıkların ne olduğu ve nasıl ilerleme kaydedileceğinin görülmesinin de önemli olduğunu düşündüğünü belirtti.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca verilen tarihlerin ocak ayı için olduğunu da vurguladı.

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