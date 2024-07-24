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Hristodulidis: Çözümsüzlük, çözüm değil

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in gerek Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesinde, gerekse Alpha kanalına yaptığı açıklamalar, Rum basınında yer aldı.
Hristodulidis: Çözümsüzlük, çözüm değil

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in gerek Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesinde, gerekse Alpha kanalına yaptığı açıklamalar, Rum basınında yer aldı.

Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Barış Harekatı’nın 50’inci yılını kınama etkinliklerine katılmak amacıyla Güney Kıbrıs’a gelen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile birlikte Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik mesajlar verdiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, Miçotakis ile yaptığı görüşmede ise “gelecek ayların kritik ve zor olacağını, muhtemelen önümüzdeki aylarda kritik ve cesur kararlar alacaklarını” ifade etti.

Hristodulidis, “Alpha” kanalına yaptığı açıklamalarda ise “masada bugün, yapbozun tüm parçalarının bulunduğunu; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrılması durumunda bir Türk liderinin sorumluluğu ne kadar kolay alabileceğini bilmediğini” savundu.

Zor kararların alınması zamanının gelmekte olduğunu söyleyen Hristodulidis, kendisinin buna hazır olduğunu söyledi.

Hristodulidis, Güven Yaratıcı Önlemler konusuna da değinerek, aklında başka önlemlerin de bulunduğunu belirtti ve önümüzdeki günlerde bunların açıklanmasına yol açabilecek gelişmelerin yaratılması temennisinde de bulundu.

Bu önlemlerin, sadece daha çok geçiş kapısının açılmasıyla ilgili olmadığını söyleyen Hristodulidis, çözümsüzlüğün çözüm olmadığını, bölünmüşlükle uzlaşmadıklarını ifade etti.

Rum lider Hristodulidis, “işgalin sonlandırılması, adanın yeniden birleştirilmesi, BM kararları çerçevesinde çözüm bulunması” şeklindeki önceliklerden söz etti.

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