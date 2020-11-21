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Hristodulidis Cyclops İle İlgili İddialı Planlarını Açıkladı

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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, kısa süre önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile imzaladığı güvenlik konulu anlaşma tahtında Larnaka’da kurulacak (güvenlik konularında) Eğitim Merkezi (CYCLOPS) ile ilgili iddialı planlarını açıkladı.
Hristodulidis Cyclops İle İlgili İddialı Planlarını Açıkladı

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, kısa süre önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile imzaladığı güvenlik konulu anlaşma tahtında Larnaka’da kurulacak (güvenlik konularında) Eğitim Merkezi (CYCLOPS) ile ilgili iddialı planlarını açıkladı.

Alihtia’nın haberine göre Hristodulidis, AKEL Milletvekili Yorgos Lukaidis’in sorusuna verdiği yazılı cevapta “AB üyesi devletler, bölge devletleri ve Avrupa Savunma ve Güvenlik Koleji, Finlandiya’daki Hibrit Tehditler Merkezi gibi kurumlarla işbirliği yapmayı hedeflediğini, Rum yönetiminin bu yöndeki hazırlık girişimlerinden halen olumlu yanıt geldiğini” kaydetti.

Hristodulidis yazılı cevabında şu bilgileri de verdi:

“Merkez Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetilecek ve kâr amacı gütmeyen eğitim kurumu olarak faaliyet gösterecek. Merkezin mülkiyeti ve yönetimi tamamen Kıbrıs’a ait olacak ve yabancı eğitimci, öğrenci ve/veya diğer yabancılar daimi varlık göstermeyecek.

Merkezin inşaat ve ilk üç yıl işletme maliyeti ABD tarafından finanse edilecek, Kıbrıs merkezin inşa edileceği araziyi sağlayacak. İlk aşamada çıkması muhtemel ve yıllık 5-10 bin Euro olacağı tahmin edilen masraflar Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Merkezin inşa edileceği alan seçilirken, Larnaka Havalimanına, Larnaka Limanı’na, Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne, otellere, restoranlara, kent merkezine ve sivillerin tahliye tatbikatı olarak geliştirilen alana yakınlığı kriter alındı.

Güvenlik konuları ile uğraşmakta olan bakanlıklar ve birimlerin Merkez’e aktif katılımı olacak. İlk aşamada Adalet ve Kamu Düzeni, Güvenlik, İçişleri, Maliye, Çalışma, İnovasyon Müsteşarlığı, Çalışma ve Dijital Politika, Polis, Sivil Savunma, İtfaiye, Milli Muhafız Ordusu Dijital Güvenlik Birimi, ve Kıbrıs İstihbarat Teşkilatı katılım gösterecek. Sonraki aşamalarda Taşımacılık, Ticaret bakanlıkları, Denizcilik Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Hukuk Dairesi ve Meclis katılacak.

Eğitim Programı eğitmenlerin eğitilmesi  (train the trainers) felsefesine dayanacak, en üst hedef de kamu hizmetleri yetkililerinin eğitim programı ve yabancı eğitimcilerden edinecekleri teknik bilgiler ile eğitmenlik kabiliyetlerinin geliştirilmesidir. Eğitimciler Merkez’in komisyonu tarafından, eğitimin çeşidine göre bakanlıklardan, dairelerden veya özel sektörden seçilecek.

Hükümet bunun, Merkez’in eğitimcilerin eğitileceği uluslararası bir merkeze dönüşmesini evrilmesini istiyor. Mülkiyeti Kıbrıs’a ait olacağından burada eğitim göreceklerin nereden geleceğine karar verme hakkı da olacak.

Merkezin işlemesinin Kıbrıs’a yapacağı olumlu etkiler arasında ABD’nin sahip olduğu Deniz güvenliği konularında önemli teknik bilgi ve deneyim de var.”

Hristodulidis yazısının sonunda Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgesinin istikrarsızlaştırma unsurlarından mustarip olduğunu ve Rum yönetimi için bu unsurun geleneksel olarak “şer maksatlı harekette bulunan” Türkiye olduğunu ekledi.

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