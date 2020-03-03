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Hristodulidis Dendias’la Telefonda Görüştü

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Hristodulidis Dendias’la Telefonda Görüştü
Hristodulidis Dendias’la Telefonda Görüştü

 Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la dün yeni bir telefon görüşmesi yaptığı haber verildi.
 

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in Dendias’la yaptığı görüşmede, Yunanistan sınırlarındaki durumla ilgili ciddi endişesini belirterek, Rum kesiminin Yunan makamlarının kararlarına tam desteğini ifade ettiğini yazdı.
 

Gazete Hristodulidis’in twitter’da yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği’nin genel tutumuyla ilgili hoşnutsuzluğunu belirterek, bugün gerçekleştirilecek olan AB Dış İlişkiler toplantısı öncesinde bir de mesaj gönderdiğini belirtti.
 

Hristodulidis paylaşımında “Bugün meslektaşım Nikos Dendias’la yeniden görüştüm. Yunanistan sınırlarındaki durum, gerek karada gerek de denizde olmak üzere, derin bir endişe yaratıyor. Avrupa Dayanışmasının sözlerin ötesine geçmesi gerekir. Avrupa Birliğinin güvenirliği tehlikededir. Kıbrıs Yunan makamlarının kararlarını tam anlamıyla desteklemektedir” ifadelerini de kullandı.
 

Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, mülteci problemi aynı zamanda Meriç Nehri ve Ege adalarında yaşanan gerginlik konusunda dün de bir dizi telefon görüşmesi yaptığını ekledi.

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