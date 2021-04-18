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Hristodulidis dörtlü toplantının sonucundan memnuniyet belirtti

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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, cuma günü ve dün, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanları arasında Baf’ta gerçekleştirilen toplantının sonucundan memnuniyet duyduğunu dile getird
Hristodulidis dörtlü toplantının sonucundan memnuniyet belirtti

Rum haber kaynaklarında yer alan habere göre Hristodulidis, konuyla ilgili açıklamasında, Baf’ın ilk dörtlü toplantıya ev sahipliği yapmasının, bölgede istikrar, barış ve güvenliği sağlamlaştırmanın bir yolu olarak, Rum kesiminin işbirliği ve diyaloğu genişletme ve güçlendirme çabasında oynadığı role işaret etmekte olduğunu savundu.

Açıklamasında Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’nun geniş bölgesinde son zamanlarda önemli ve pozitif siyasi gelişmeler yaşandığına da atıfta bulunan Hristodulidis, 4’lü toplantının amacının da, gelişmelerle birlikte açılmakta olan perspektifleri değerlendirerek bölgesel işbirliğini daha da geliştirmek olduğunu ifade etti.

Sözlerinin devamında “Tamamen net olmak istiyorum. Bütün bölge ülkelerinin (buna) katılımının yolu açıktır” ifadelerini de kullanan Hristodulidis, toplantının zamanlamasının önemli olduğunu çünkü özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) yeni bir yönetim olduğu göz önüne alındığında, bunun bölge ülkeleri tarafından bölge için ortak mesajlar şekillendirmesi için birinci sınıf bir fırsat sağladığını dile getirdi. Hristodulidis, muhtemelen katılımcı ülkeleri ve görüşme konularını genişleterek, temaslarını bu çerçevede sürdürmeye karar verdiklerini sözlerine ekledi. 

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