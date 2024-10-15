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Hristodulidis dün Londra’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer’le görüştü

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in gayriresmi üçlü görüşme ve yemek için dün New York’a gidişi öncesinde gittiği Londra’da, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’le bir araya geldiği haber verildi.
Hristodulidis dün Londra’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer’le görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in gayriresmi üçlü görüşme ve yemek için dün New York’a gidişi öncesinde gittiği Londra’da, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’le bir araya geldiği haber verildi.

Politis ve diğer gazetelerde yer alan habere göre Hristodulidis açıklamasında Starmer’le görüşmesini önemli ve uygun zamanda yapılan bir görüşme olarak nitelendirdi.

Starmer’le görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve BM Genel Sekreteri Guterres’le bugün New York’ta yapacakları görüşmenin müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun BM kararlarına dayalı çözümüne ilişkin yolu açmasını umduğunu belirten Hristodulidis, Büyük Britanya’nın hem garantör güç hem de BM kararlarını kaleme alan ülke olarak önemli bir role sahip olduğunu ifade etti.

Starmer’e hitaben yaptığı konuşmada “ülkemin 50 yıllık bölünmesini ve işgalini sona erdirmek için desteğinize güveniyorum.” ifadesini kullanan Hristodulidis, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ise Güney Kıbrıs ile Birleşik Krallığın Kıbrıs sorununun çözüm şekline yönelik “aynı sayfada” bulunduklarını savundu.

Hristodulidis Kıbrıs sorununun, BM Güvenlik Konseyi kararlarının belirlediği çerçevenin dışında bir çözümünün olamayacağını duymaktan memnun olduğunu da dile getirdi.

Sürecin daha ileri aşamasında İngiltere’nin buna aktif bir şekilde destek olmaya hazır olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise, yeni İngiliz hükümetinin aralarındaki ilişki ve iş birliğinin güçlendirilmesine dair arzusu olduğunu gördüğünü ifade eden Hristodulidis, garantör güç olarak sahip olduğu rol göz önünde alındığında, bunun müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun çözümü perspektifleriyle alakalı olarak da geçerli olduğunu savundu.

Bu akşam New York’ta gerçekleştirilecek üçlü görüşmeyle ilgili beklentileriyle alakalı bir soruya karşılık ise Hristodulidis, bu görüşmeye olumlu bir sonuç ortaya çıkması için mümkün olan her şeyi yapmak üzere gideceğini dile getirdi.

Hristodulidis kendileri açısından olumlu sonucun, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin özlü müzakerelerin yeniden başlamasından başka bir şey olmadığını da vurguladı.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre ise Hristodulidis açıklamasında İngiltere Başbakanı’yla görüşmesinin New York yemeği arifesinde önemli bir konjonktürde gerçekleştiğini ve İngiltere’nin rolünün belirleyici öneme sahip olduğunu ifade etti.

Açıklamasında nereye gitmek istediklerini ve hedeflerini çok iyi bildiklerini de dile getiren Hristodulidis, kendilerinin müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu savundu.

Yalnızca müzakere masasına oturmaları halinde çözüme ilişkin perspektifleri daha kesin bir şekilde görebileceklerini ifade eden Hristodulidis, mevcut durumun kendileri açısından çözüm teşkil edemeyeceğine dair bilindik tezini de yineledi.

Hristodulidis’in İngiltere Başbakanı’na Kıbrıs’ı ziyaret etmesi davetinde bulunduğunu da yazan gazete, 1993 yılından bu yana İngiliz bir liderin Kıbrıs’ı ziyaret etmediğini ekledi.

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