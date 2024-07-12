Hristodulidis, Erdoğan-Miçotakis görüşmesinden memnun

Hristodulidis, perşembe günü Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde aldığı bilgilerden memnun olduğunu belirtti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, perşembe günü Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde aldığı bilgilerden memnun olduğunu belirtti ancak bu bilgilerin ne olduğundan bahsetmedi ve Birleşmiş Milletlerin açıklamasını beklemek gerektiğini söyledi.

Michael Kashalos’un Mazotos köyündeki sanat sergisinin açılış töreni sırasında gazetecilerin “Yunanistan Başbakanı Mitsotakis’e Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ABD’de gerçekleşen görüşmeye” ilişkin kendisine bilgi verilip verilmediği sorusunu yanıtlayan Rum Lider, “Yunanistan Başbakanı ile konuştum, Dışişleri Bakanı da Yunan Dışişleri Bakanı ile konuştu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Holguin ile de konuştuk. BM Genel Sekreteri Sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama yapacak ve niyetin ne olduğunu BM Genel Sekreteri adına açıklayacak.”

Aldığı bilgilerden memnun olup olmadığı sorusuna da Hristodulidis, “Yunanistan Başbakanı’ndan duyduklarımdan ve Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüşen Dışişleri Bakanı’ndan aldığım bilgilerden memnunum. BM Genel Sekreteri’nin açıklamalarını bekleyelim, konuyla ilgili bir açıklama yapılacak” şeklinde yanıt verdi.