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Hristodulidis, Erdoğan’ı Güney Kıbrıs’taki AB Zirve Toplantısı’na davet edecek

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ta 23 Nisan 2026’da yapılacak AB Zirve Toplantısı’na Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı davet edeceği bildirildi.
Hristodulidis, Erdoğan’ı Güney Kıbrıs’taki AB Zirve Toplantısı’na davet edecek

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın ocak ayında devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı sürecinde, AB ülkelerinin katılacağı, Orta Doğu ile geniş bölgeye odaklanacak bir zirve toplantısı yapılmasını Orta Doğu ile AB’yi yakınlaştırmayı hedeflediğini yazdı.

Gazeteye göre, Hristodulidis dün, yabancı gazetecilere verdiği röportajda, niyetinin Erdoğan’ı da bu toplantıya davet etmek olduğunu söyledi.

“RESTISPOLITICS”e konuşan Hristodulidis, AB’nin Orta Doğu bölgesinden uzak kaldığını ve Güney Kıbrıs’ın dönem başkanlığı süresince, AB’nin Orta Doğu’ya daha iyi bir yaklaşım sergilemesini hedeflediklerini belirtti.

“Coğrafya değiştirilemez” diyen Hristodulidis, tehlikeli patikalardan yürüyen bir komşu yerine AB’ye yakın bir komşu istediklerini dile getirerek, bunun da Türkiye’nin Güney Kıbrıs karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmene bağlı olduğunu kaydetti.

Gazete, Hristodulidis’in dün AB Konseyi Dönem Başkanlığı ofislerini de ziyaret ettiğini ve Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre, Rauna, Hristodulidis’i kabulünde yaptığı açıklamalarda, AB Konseyi Dönem Başkanlığı’yla ilgili resmi takvimi hazırlayıp Hristodulidis’e sunduklarını ve dönem başkanlığındaki öncelikler için istişarelerin sürdüğünü söyledi.

Rauna, görüşmelerle ilgili ön hazırlıkların da tamamlanma aşamasında olduğunu ve üst düzey toplantıların “Filoksenia Kongre Merkezi”nde gerçekleşeceğini kaydetti.

Gazete, Hristodulidis’in ise AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın ulusal bir misyon olduğunu ve AB içerisindeki güvenilir ve güçlü mevcudiyet hedefine hizmet ettiğini söylediğini yazdı.

AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın Güney Kıbrıs için bulunmaz bir fırsat olduğuna işaret eden Hristodulidis, bu sayede ülkenin kaliteli ve olumlu karakteristiklerini gösterme, faydalılık rolünü yalnızca sözlerle değil eylemlerle ifade etme ve büyük Avrupa ailesinde güvenilir bir ortak olduğunu ispatlama imkanı bulacaklarını söyledi.

Öte yandan Alithia gazetesine göre, Hristodulidis’in Erdoğan’a davet yapma niyetini yorumlayan siyasi çevreler ise “Daveti kabul edip, Kıbrıs’a Ercan Havalimanı üzerinden geldiğinde, kendisini Metehan Kapısı’nda mı karşılayacak?” sorusunu yöneltti.

Aynı çevreler, Erdoğan’ın Güney Kıbrıs’ı tanıyıp tanımadığını veya yeni Avrupa-Asya Zirvesi’nden sonra tanıyıp tanımayacağı sorusunu da yöneltti.

 

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